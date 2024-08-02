Мобилизация: последние новости на сегодня 2 августа 2024 о частичной мобилизации в России
В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 2 августа 2024, в материале «Рамблера».
Войска РФ получили партию БМД-4М и БМП-3 с дополнительной защитой
«Курганмашзавод» поставил в войска России партию боевых машин десанта БМД-4М и боевых машин пехоты БМП-3, сообщает ТАСС.
Все поставленные машины обладают повышенными характеристиками защищенности и получили штатные комплекты дополнительной защиты в виде броневых и решетчатых экранов.
Допзащита значительно повышает выживаемость техники в бою
Белоусов рассказал о героизме десантников в зоне спецоперации
Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил десантников с 94-й годовщиной образования Воздушно-десантных войск, сообщает ТАСС.
По его словам, десантники действуют смело и решительно, и проявляют героизм в зоне проведения специальной военной операции.
Глава Минобороны выразил уверенность, что «личный состав ВДВ будет и впредь вносить неоценимый вклад в укрепление обороноспособности страны и защиту ее национальных интересов».
Путин поздравил личный состав и ветеранов ВДВ
Президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов ВДВ с Днём Воздушно-десантных войск, сообщает РИА Новости.
«Уважаемые товарищи! Поздравляю вас с Днём Воздушно-десантных войск. Вы по праву гордитесь ратной историей легендарной "крылатой пехоты", именами и бессмертными подвигами героев – солдат и офицеров ВДВ. Они с честью прошли испытания на прочность, были сильны характером и волей, отвагой и взаимовыручкой, готовностью стеной встать на защиту Родины», — говорится в поздравлении главы государства.