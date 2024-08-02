Мобилизация: последние новости на сегодня 2 августа 2024 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 2 августа 2024, в материале «Рамблера».

Войска РФ получили партию БМД-4М и БМП-3 с дополнительной защитой

«Курганмашзавод» поставил в войска России партию боевых машин десанта БМД-4М и боевых машин пехоты БМП-3, сообщает ТАСС.

Все поставленные машины обладают повышенными характеристиками защищенности и получили штатные комплекты дополнительной защиты в виде броневых и решетчатых экранов.

Допзащита значительно повышает выживаемость техники в бою

Белоусов рассказал о героизме десантников в зоне спецоперации

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил десантников с 94-й годовщиной образования Воздушно-десантных войск, сообщает ТАСС.

По его словам, десантники действуют смело и решительно, и проявляют героизм в зоне проведения специальной военной операции.

Глава Минобороны выразил уверенность, что «личный состав ВДВ будет и впредь вносить неоценимый вклад в укрепление обороноспособности страны и защиту ее национальных интересов».

Путин поздравил личный состав и ветеранов ВДВ

Президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов ВДВ с Днём Воздушно-десантных войск, сообщает РИА Новости.