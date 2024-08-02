На Украине раскрыли участь полученных F-16
Генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) в отставке Сергей Кривонос заявил, что Россия готова к появлению у Украины истребителей F-16. Об этом он высказался в эфире «Фабрики новин», опубликованном на YouTube.
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«Россияне достаточно долго ждали прибытия F-16, отрабатывали разные варианты противодействия этим самолетам, а также их уничтожения, а также мощно активизировали свою шпионскую сеть на территории Украины, особенно вокруг наших аэродромов», — отметил он.