На Украине раскрыли участь полученных F-16

Генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) в отставке Сергей Кривонос заявил, что Россия готова к появлению у Украины истребителей F-16. Об этом он высказался в эфире «Фабрики новин», опубликованном на YouTube.

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В МИД предупредили о «новых трагедиях» из-за F-16 на Украине