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На Украине раскрыли участь полученных F-16

Генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) в отставке Сергей Кривонос заявил, что Россия готова к появлению у Украины истребителей F-16. Об этом он высказался в эфире «Фабрики новин», опубликованном на YouTube.

На Украине раскрыли участь полученных F-16
© lenta.ru

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«Россияне достаточно долго ждали прибытия F-16, отрабатывали разные варианты противодействия этим самолетам, а также их уничтожения, а также мощно активизировали свою шпионскую сеть на территории Украины, особенно вокруг наших аэродромов», — отметил он.

Военные новости
Сергей Кривонос