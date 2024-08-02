Спецоперация на Украине 2 августа: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 2 августа 2024 года.

Минобороны сообщило о сбитом дроне-разведчике ВСУ на авдеевском направлении

Российские зенитные установки ЗУ-23 уничтожил разведывательный беспилотный летательный аппарат противника на авдеевском направлении, сообщает ТАСС.

Расчеты ПВО круглосуточно выполняют задачи по уничтожению разведывательных и ударных беспилотников Вооруженных сил Украины. Зенитчики стреляют по ним из имеющегося на вооружении арсенала, учитывая при этом высоту, дальность и тип БПЛА.

Для поражения низколетящих беспилотников ВСУ зенитчики используют пулеметные расчеты и стрелковое оружие.

Танкисты уничтожили опорные пункты и технику ВСУ под Харьковом

Экипажи российских танков Т-72Б3 уничтожили опорные пункты и боевую технику Вооруженных сил Украины в Харьковской области, сообщает РИА Новости.

Танкисты выпустили снаряды по противнику с расстояния около трех километров. Точными выстрелами был нанесен урон личному составу ВСУ, находившемуся на переднем крае своей линии обороны.

Корректировка стрельбы велась в режиме реального времени с помощью беспилотного летательного аппарата.

Минобороны сообщило о подрыве опорных пунктов ВСУ при взятии Урожайного

Военнослужащие штурмовых подразделений из Бурятии неоднократно применяли способ подрыва опорных пунктов противника при помощи переделанных противотанковых мин ТМ-62 во время взятия Урожайного в ДНР, сообщает ТАСС.

Штурмовики использовали доработанные самостоятельно противотанковые мины для уничтожения украинских солдат, укрывавшихся в наиболее хорошо укрепленных сооружениях и оказывающих ожесточенное сопротивление.

Бойцы при штурме населенного пункта работали в основном по ночам, а корректировали их действия расчеты БПЛА.