Украинские военные атаковали гражданских во время эвакуации в ДНР

Украинские военные атаковали дронами-камикадзе гражданских, которые эвакуировались из Раздоловки в Донецкой народной республике (ДНР) на подконтрольную России территорию. Об этом передает РИА Новости.

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Российский дрон атаковал украинского боевого робота в ДНР