Украинские военные атаковали гражданских во время эвакуации в ДНР
Украинские военные атаковали дронами-камикадзе гражданских, которые эвакуировались из Раздоловки в Донецкой народной республике (ДНР) на подконтрольную России территорию. Об этом передает РИА Новости.
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«Они знали, по сути, что мы — гражданские. Мы не были в форме, ничего, просто гражданские вещи. Почему они это решили сделать? Ну, может, от того, что мы не пошли на ту сторону», — задумался один из участников эвакуировавшейся группы.