Минобороны сообщило об уничтожении опорных пунктов и боевой техники ВСУ

Экипажи танков Т-72Б3 Северной группировки ВС РФ уничтожили опорные пункты и боевую технику ВСУ в ходе боевой работы. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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"Экипажи танков Т-72Б3 группировки войск "Север" на одном из направлений в зоне проведения СВО с закрытых огневых позиций нанесли удары по опорным пунктам и боевой технике ВСУ. Танкисты выпустили снаряды по противнику с расстояния около 3 км. Точными выстрелами был нанесен урон личному составу ВСУ, находившемуся на переднем крае своей линии обороны. Корректировка стрельбы танков Т-72Б3 велась в режиме реального времени с помощью беспилотного летательного аппарата", - говорится в сообщении.



Минобороны сообщило об уничтожении опорных пунктов и минометов ВСУ

Отмечается, что в ходе выполнения боевых задач по одному из танков отрабатывали FPV-дроны. Экипаж не пострадал.

"Выходили на прямую наводку. Отрабатывали туда, где находился противник. Все цели были поражены. Задание было выполнено. Вокруг всегда были взрывы. Всегда дым, огонь, пожар. И постоянно летали FPV-дроны противника. Нужно всегда смотреть за небом. У нас на танках есть РЭБ, который нам помогает. И с ним чувствуешь себя в безопасности", - рассказал о боевом выезде оператор-наводчик танка Т-72Б3.



В военном ведомстве отметили, что успешному выполнению задач способствует своевременное обеспечение снарядами, ГСМ, а также экипировкой.

По словам танкистов, все необходимы детали, запасные части, снаряды в наличии.