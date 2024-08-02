Бойцы группировки «Запад» показали штурм опорника условного противника

Военнослужащие штурмовых подразделений 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад» завершили занятия по боевой подготовке и боевому слаживанию в тыловом районе зоны СВО. Минобороны РФ опубликовало кадры тренировки штурмовиков.

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В рамках подготовки бойцы отработали боевую стрельбу во время штурма траншей и позиций условного противника. Опытные военнослужащие и инструкторы обучали их.

Бойцы группировки "Запад" взяли под контроль 33 опорных пункта ВСУ

На опубликованном видео тактические группы по очереди, прикрывая друг друга продвигаются вперед. Так же они производят контролируемый отход. Занятия проходят в обстановке, приближенной к боевой. Во время тренировки активно применяются штатные боеприпасы, а также гранаты.

Слаженная работа штурмовых групп позволяет максимально эффективно выполнять боевые задачи. Особое внимание на занятиях уделяется применению команд без голоса. Этот навык помогает, когда нужно напасть внезапно и застать противника врасплох.

Также на тренировке была отработка навыков оказания первой помощи. Штурмовики учились останавливать кровотечение, накладывать бинт и жгут, эвакуировать раненых с поля боя под обстрелом и действовать в случае получения контузии.

Каждое действие военнослужащие отрабатывали до автоматизма. Только после завершения полного курса обучения они отправятся на линию боевого соприкосновения.

Ранее Тульские десантники показали штурм опорного пункта ВСУ у села Переездного. Они приблизились к позициям противника на машинах БМД-2, затем, используя стрелковое вооружение, зашли в опорник. Противник бежал, бросив убитых и раненых.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.