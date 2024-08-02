В Великобритании раскрыли число поставляемых Украине беспилотников

Замминистра обороны Великобритании Люк Поллард заявил о поставке Украине 10 тысяч беспилотников в ходе текущего финансового года. Количество поставляемых страной дронов Поллард назвал в рамках ответа на парламентский запрос члена Палаты общин британского парламента Джеймса Картлиджа. «Лента.ру» ознакомилась с текстом соответствующего документа.

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«Спросить Государственного секретаря по вопросам обороны, (...) как он оценивает увеличение количества (а) беспилотных летательных аппаратов и (б) других беспилотных систем, доступных украинским вооруженным силам, в результате новых договоренностей о финансировании», — говорилось в вопросе Картлиджа.



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Отвечая на сообщение Картлиджа, Поллард подчеркнул, что «Великобритания стремится увеличить количество и качество беспилотных летательных аппаратов, предоставляемых Украине».

«В этом финансовом году мы поставим в Украину более 10 000 беспилотных летательных аппаратов (как воздушных, так и надводных), и поставки идут полным ходом. В связи с быстрыми изменениями на поле боя эти беспилотники закупаются и быстро внедряются в производство», — объяснил Поллард.



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