Эксперт оценил решение США разместить в Германии ракеты большой дальности

Объявленное Вашингтоном решение разместить в ФРГ ракеты большой дальности несет риски, как для самой Германии, так и для всей Европы и самих США, сообщает РИА Новости со ссылкой на профессора Дипломатической академии МИД РФ, руководителя Центра военно-дипломатического анализа и оценок Владимира Винокурова.

Так он отреагировал на решение США размещать с 2026 года на территории Германии ракеты большой дальности.

Германия объяснила размещение ракет США ответом на действия России

«Получается, что Европа - и в первую очередь ФРГ - в очередной раз становится объектом возможного удара со стороны российских ракет», — сказал эксперт.



Он напомнил заявление российского президента Владимира Путина о том, что Москва перестанет выполнять односторонний мораторий на развертывание ударных средств средней и меньшей дальности в случае появления американских ракет большой дальности в Германии.

«Предполагается, что первые российские ракеты наземного базирования дальностью 500-5000 километров могут появиться в течение 2024 года. Прежде всего, речь идет об адаптированных под наземные носители крылатых ракетах «Калибр», а чуть позже и дальнобойных «Искандерах», — указал Винокуров.

«Возможно, не стоит ждать 2026 года, когда противник вооружит ФРГ и получит перевес? Нужно отвечать ассиметрично: если нельзя разместить ракеты поближе к Капитолийскому холму, то США и их вассалы должны осознавать свою уязвимость. Вкупе с высокой плотностью населения своих регионов, последствия наших действий для них могут стать очень и очень плачевными», — отметил военный дипломат.



По его словам, решение Вашингтона о переброске ракет средней и меньше дальности в Европу, принятое в 1985 году, называлось «двойным». Согласно «первому решению», ракеты размещались вблизи границ СССР, «второе решение» заключалось в принуждении советского руководства к ограничению количества своих ракет средней и меньшей дальности.