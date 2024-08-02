За время СВО звания Героя России были удостоены 70 военнослужащих ВДВ

70 военнослужащих Воздушно-десантных войск награждены званием Героя России за время специальной военной операции. Всего же более 71 тыс. десантников награждены государственными наградами, говорится в тексте поздравления командующего ВДВ Михаила Теплинского, размещенного в газете "Красная звезда".

© РИА Новости / Илья Питалев