Подразделения ВС РФ улучшили своё тактическое положение к юго-востоку от Торецка, освободив населённый пункт Ленинское.

По мнению российского военкора Фёдора Громова, освобождение непосредственно самого Торецка, а это, считает он, должно произойти уже в ближайшее время, откроет нашей армии дорогу на Константиновку.

«А этот населённый пункт является ключевым логистическим центром ВСУ в Донбассе, – цитирует военного корреспондента «Взгляд». – Известно, что через него проходит снабжение сразу нескольких группировок противника».



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Там же, напомнил Громов, проходит трасса на Покровск. То есть наши войска, предположил он, пытаются навязать ВСУ относительно маневренную войну и перехватить основные логистические трассы.

При этом военкор считает, что развитие боев за Торецк будет зависеть от того, «подтянут ли ВСУ свои резервы».

«На данный момент у них нет перевеса ни в чём, поэтому они вынуждены загонять туда всё больше и больше пехоты, либо же сдавать город. Ну а самые тяжёлые бои будут в тех частях города, где есть высотная городская застройка», – резюмировал Громов.



Как ранее сообщала «Свободная Пресса», подразделения группировки «Центр» взяли под свой контроль населённый пункт Ленинское в Донецкой Народной Республике (ДНР).

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