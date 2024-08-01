В Израиле объявили воздушную тревогу

В нескольких районах на севере Израиля объявили воздушную тревогу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу израильской армии.

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Отмечается, что это уже третья воздушная тревога на севере Израиля за день — первые две оказались ложными. В каких именно районах объявлена новая тревога в пресс-службе не уточнили. При этом издание The Times of Israel сообщает, что риск обстрела наблюдается в нескольких населенных пунктах в Западной Галилее.

Помимо этого в The Times of Israel добавили, что тревога могла среагировать на запуск ракет из Ливана. Если эта информация подтвердится, это будет первый обстрел со стороны Ливана более чем за 48 часов.

Ранее в «Хезболла» объявили о начале нового этапа военных действий с Израилем.