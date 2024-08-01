Кириенко посетил Запорожскую АЭС

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко посетил Запорожскую атомную станцию с рабочим визитом, сообщили в Telegram-канале станции в четверг, 1 августа. Он также провел совещание, в ходе которого были обсуждены вопросы текущего состояния АЭС и обеспечения ее ядерной безопасности.

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Планами по развитию Запорожской АЭС поделился директор Запорожской АЭС Юрий Черничук. Также он доложил о тех мерах, которые принимает коллектив для обеспечения безопасной эксплуатации станции. Кроме того, Кириенко обсудил с представителями станции подготовку к новому осенне-зимнему периоду, в том числе меры для повышения устойчивости системы энерго- и теплоснабжения города-спутника Запорожской АЭС Энергодара.

Ранее стало известно, что ВСУ открыли огонь по Энергодару, городу-спутнику Запорожской атомной электростанции. Власти призывали горожан не выходить на улицу.

1 августа беспилотники ВСУ нанесли очередные удары по Шебекинскому городскому округу, сообщил губернатор Белгородской области Владислав Гладков. Пострадали двое, одна из них — женщина со множественными слепыми осколочными ранениями грудной клетки и рук. Дрон атаковал пассажирский автобус и автомобиль.