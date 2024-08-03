Бутылка шампанского не разбилась о корвет «Гетман Иван Выговский» во время церемонии спуска на воду в Турции, что считается плохой приметой для моряков во всем мире.

Одну из главных морских традиций не удалось соблюсти для корвета «Гетман Иван Выговский», а ранее также бутылка шампанского не разбилась о борт корвета «Гетман Иван Мазепа», пишет «Царьград».

Церемония спуска на воду второго строящегося для военно-морских сил Украины корвета F 212 «Гетман Иван Выговский» турецкого типа Ada (MILGEM) состоялась в Стамбуле. На церемонии спуска присутствовали министр обороны Украины Рустам Умеров, командующий ВМС Украины вице-адмирал Алексей Неижпапа, а также Елена Зеленская.

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Спуск на воду головного корабля «Гетман Иван Мазепа» был произведен 2 октября 2022 года. В конце мая 2024-го он прошел первые испытания в море.

Ранее сообщалось, что Зеленский дал новым украинским корветам имена гетманов Мазепы, предавшего Петра I, и Ивана Выговского, который предал Богдана Хмельницкого.