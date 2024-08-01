Киеву необходимо договариваться с Москвой, потому что потери украинской армии очень высоки. К мирному соглашению с Россией призвали в разговоре с журналисткой LCI Шарлин Юрель бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ), фрагмент репортажа доступен на YouTube.

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«Нужно договариваться, потому что наши потери огромны», — заявили изданию военные.



Журналистка отметила, что многие служащие ВСУ перестали верить в возможность победы над Россией и поняли, что Киеву не удастся вернуть утраченные территории.

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