В Пентагоне назвали условия соблюдения Договора СНВ-3

Соединенные Штаты будут придерживаться заложенных Договором СНВ-3 ограничений до тех пор, пока это будет делать Россия, рассказал и.о. помощника министра обороны США по космической политике Випин Наранг. Об этом пишет РИА «Новости».

По данным агентства, чиновник сделал заявление о позиции США по стратегическим вооружениям на мероприятии в «Центре стратегических и международных исследований»* (CSIS, его деятельность признана нежелательной на территории РФ).

Наранг уточнил, что США вместе с тем начали изучать возможности по увеличению будущих мощностей пусковых установок, развертывание дополнительных боеголовок на суше, море и в воздухе.

В РВСН увеличилась доля современных ракетных комплексов

По его словам, реализация этих планов может «обеспечить национальное лидерство и повышенную гибкость».

Напомним, что Договор между Российской Федерацией и Соединёнными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений вступил в силу 5 февраля 2011 года.

21 февраля 2023 года президент России Владимир Путин заявил о приостановке участия РФ в договоре СНВ-3.

*Деятельность организации признана нежелательной на территории РФ.