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В Пентагоне назвали условия соблюдения Договора СНВ-3

Соединенные Штаты будут придерживаться заложенных Договором СНВ-3 ограничений до тех пор, пока это будет делать Россия, рассказал и.о. помощника министра обороны США по космической политике Випин Наранг. Об этом пишет РИА «Новости».

В Пентагоне назвали условия соблюдения Договора СНВ-3
© РИА Новости

По данным агентства, чиновник сделал заявление о позиции США по стратегическим вооружениям на мероприятии в «Центре стратегических и международных исследований»* (CSIS, его деятельность признана нежелательной на территории РФ).

Наранг уточнил, что США вместе с тем начали изучать возможности по увеличению будущих мощностей пусковых установок, развертывание дополнительных боеголовок на суше, море и в воздухе.

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По его словам, реализация этих планов может «обеспечить национальное лидерство и повышенную гибкость».

Напомним, что Договор между Российской Федерацией и Соединёнными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений вступил в силу 5 февраля 2011 года.

21 февраля 2023 года президент России Владимир Путин заявил о приостановке участия РФ в договоре СНВ-3.

*Деятельность организации признана нежелательной на территории РФ.