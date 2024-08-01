Американские истребители F-16, которые Вооруженные силы (ВС) РФ будут сбивать на Украине, выставят на Поклонной горе в Москве. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, у Вооруженных сил Украины нет средств, которые бы могли изменить ситуацию на поле боя в пользу Киева.

«F-16 так же, как все то, что мы видели на Поклонной горе, а сейчас можем увидеть в парке «Патриот», точно так же будут выставлены их обломки, их обгорелые фюзеляжи», — сказал замглавы МИД.



Рябков отметил, что никакая техника Запада не помешает ВС РФ добиться целей специальной военной операции.

1 августа издание TWZ написало, что большинство переданных ВСУ истребителей F-16 будут базироваться в Европе.

31 июля Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что первая партия американских истребителей F-16 прибыла на территорию Украины. По данным агентства, количество самолетов в первой партии «небольшое».