США не исключают увеличения числа развернутых ядерных боезарядов

Исполняющий обязанности помощника министра обороны США по космической политике Випин Наранг заявил, что Вашингтон может увеличить количество развернутых ядерных боезарядов. Об этом сообщает ТАСС.

Такое заявление он сделал во время семинара в Центре стратегических и международных исследований (деятельность признана нежелательной на территории России). По словам Наранга, подобные решения должен принимать президент страны, однако «за отсутствием изменений» в политики Китая, Северной Кореи и России, Белый дом может «достичь точки, в которой необходимо будет изменение числа развернутых сил».

«На данный момент увеличение запасов не требуется, но, если наши соперники продолжат двигаться нынешним путем, может быть необходимо внести коррективы в количество развернутых вооружений», — заявил он.



Ранее бывший советник Пентагона назвал ядерные учения России ответом на поставку F-16 Украине.