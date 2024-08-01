В «Хезболла» объявили о начале нового этапа военных действий с Израилем

Лидер ливанского движения «Хезболла» Хасан Насралла объявил о начале нового этапа конфликта с Израилем. Об этом сообщает РИА «Новости».

Такое заявление он сделал во время своего выступления по случаю убийства руководителя движения Фуада Шукра, а также главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. По словам Насралла, новый этап конфликта будет не ограничен одной только поддержкой палестинского фронта.

«Мы находимся в открытом сражении на всех фронтах и вышли на новый этап», — заявил он.



Насралла также добавил, что «Хезболла» находится на пороге «большой битвы». Кроме того, он подчеркнул, что убийство лидеров «Хезболла» не повлияет на его масштаб, а только «расширит и укрепит» движение.

Ранее в Бейруте подтвердили смерть командира «Хезболла» Фуада Шукра.