Ракета X-35 поразила позиции украинской роты ПВО

Российская авиация нанесла удар ракетой Х-35 по позиции радиотехнической роты ПВО ВСУ, сообщило Минобороны РФ.

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Отмечается, что в результате уничтожены радиолокационная станция СТ-68, кабина боевого управления, автомобиль, дизель-электростанция и до 25 солдат ВСУ.

На опубликованных кадрах виден мощный взрыв после попадания ракеты по цели, затем вокруг вспыхивает трава.

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Ранее в ВСУ признавали, что российские модернизированные ракеты Х-35 тяжело выявлять и сбивать. Отмечалось, что из-за увеличенной дальности поражения и одновременно меньшего размера эти ракеты сложнее обнаруживать системам ПВО, а кроме того у Х-35 меньше эффективная отражающая поверхность.