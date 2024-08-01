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Военкор рассказал, как изменилось Минобороны с назначением Белоусова

С назначением Андрея Белоусова на пост министра обороны поменялась работа боевых подразделений, считает военкор Алексей Живов. Как он отметил в беседе с «Радио 1», также изменения коснулись работы администрации министерства.

Принципиально изменилась конструкция работы боевых подразделений и администрации министерства, — объяснил эксперт.

Военкор отметил, что поменялось отношение министерства в плане общения, так как команда Минобороны стала более открыта к диалогу. Однако серьезные изменения в техническом оснащении будут заметны только через полгода или даже год работы Белоусова на новой должности.

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Что касается изменений в области выплат и оснащения — они станут ощутимы в течение трех-шести месяцев, добавил Живов.

Ранее стало известно, что глава «Военторга» Владимир Павлов не признал свою вину на суде по делу о хищениях при реализации госконтракта Минобороны. Кроме того, Павлов попросил инстанцию не отправлять его в СИЗО, но его арестовали на два месяца.

До этого юрист Александр Хаминский заявил, что у фигурантов дела «Военторга», обвиняемых в хищениях у Минобороны России, есть последний шанс на снисхождение. Он предположил, что они могут пойти на сделку со следствием.

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