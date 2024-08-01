Военный корреспондент Александр Сладков поздравил в Telegram-канале британскую разведку с успехом в «завоевании влияния на Армению». Армянскому народу при этом он выразил сочувствие, предупредив, что «дрейф к анлосаксам» грозит «войной, разрухой и смертью».

© mil.am

Это мои личные мысли, прошу их не приравнивать к пропаганде насильственных действий и войны. Просто так всегда происходит: потеря самостоятельности, уход под влияние Англии, война, разруха и смерть, — пишет журналист.



Ранее помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен заявил, что Вашингтон поможет Еревану снизить экономическую зависимость от Москвы. По его словам, это подтолкнет армянского премьер-министра Никола Пашиняна к разрыву с Россией.

США не хотят видеть Армению процветающей страной, уверен член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков. Вашингтон, по его словам, пытается сделать государство зависимым от Запада. Для этого, уверен он, США и стараются испортить отношения Армении с Россией.

Сегодня в Армении активно развивается «украинский сценарий», считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне, председатель партии «Родина» Алексей Журавлев. Он уверен, что Запад работает в республике по той же методичке, что использовалась в Грузии и на Украине.