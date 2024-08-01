Национальная разведывательная организация Турции подтвердила своё посредничество в проведении самого крупного обмена заключёнными из семи стран.

«Наша организация сыграла важную посредническую роль в этой операции — самой масштабной за последнее время. В Анкаре проведен обмен 26 заключёнными из семи стран», — приводит заявление ТАСС.

Ранее телеканал NTV показал обмен заключёнными между Россией и США.

Доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьёв подчеркнул в беседе с RT, что обменам подобного рода предшествует огромная дипломатическая и иная, подчас хорошо скрытая от посторонних глаз, работа.