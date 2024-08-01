Названо количество способных управлять истребителями F-16 пилотов ВСУ

Военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов предположил, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) не больше 10 пилотов, способных управлять поставленными Киеву западными истребителями F-16. Количество квалифицированных для работы с этом типа вооружения военных эксперт назвал в разговоре с «Лентой.ру».

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Ранее американская газета The New York Post (NYP) писала, что нехватка пилотов на Украине ограничивает количество истребителей F-16, которые стране могут поставить западные союзники.

«У Украины нет высококвалифицированных пилотов, имеющих боевой опыт, их очень мало. Все эти поставки самолетов не помогут, потому что они не имеют нормально летать и использовать F-16 и использовать их для боевых задач. Эта техника требует огромной подготовки», — подчеркнул Глазунов. «Эти поставки не смогут переломить ситуацию на фронте. (...) Я вам назову количество квалифицированных для этой работы украинских пилотов: их не больше десяти, от пяти до десяти, которые могут нормально летать и выполнять боевые задачи»





31 июля стало известно, что первая партия истребителей американского производства F-16 прибыла на Украину. Западные партнеры уложились в заранее оговоренные сроки поставок, указали собеседники издания. По их словам, количество переданных в первой партии самолетов небольшое, однако точную цифру источники не назвали.