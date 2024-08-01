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RMF FM: Польша усиливает ПВО из-за конфликта на Украине

Польские военные предприняли меры по усилению противовоздушной обороны на восточной границе из-за конфликта на Украине. Об этом пишет обозреватель Магдалена Олежник в статье для RMF FM.

Названа причина усиления ПВО Польши
© U.S. Army / Jason Johnston

В четверг, 1 августа, представители Минобороны Польши заявили, что начали операцию «Восточная заря», в рамках которой будет продолжено укрепление системы ПВО республики.

«Это ответ на действия России на Украине, которые увеличили риск нарушения польского воздушного пространства», — отметила автор статьи.

По ее данным, в операции будут задействованы американские, британские и итальянские войска.