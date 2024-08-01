Названа причина усиления ПВО Польши

Польские военные предприняли меры по усилению противовоздушной обороны на восточной границе из-за конфликта на Украине. Об этом пишет обозреватель Магдалена Олежник в статье для RMF FM.

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В четверг, 1 августа, представители Минобороны Польши заявили, что начали операцию «Восточная заря», в рамках которой будет продолжено укрепление системы ПВО республики.

«Это ответ на действия России на Украине, которые увеличили риск нарушения польского воздушного пространства», — отметила автор статьи.



По ее данным, в операции будут задействованы американские, британские и итальянские войска.