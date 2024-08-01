Профессиональные действия мотострелков, которых прикрывали танки, обеспечили захват опорного пункта формирований киевского режима в районе Константиновки.

В Telegram-канале "Запорожский фронт" размещено видео, снятое российским разведывательным беспилотником.

Т-80БВ, оборудованные минными тралами, и легкая бронетехника атаковали позиции ВСУ, размещенные в одной из лесополос. Во время выдвижения по ним был открыт артиллерийский огонь. Однако вражеские наводчики так и не смогли попасть в двигавшуюся на приличной скорости технику.

Существовала другая опасность - мины. Они стали активироваться, когда танки дошли линии обороны противника. Всякий раз, когда был виден очередной разрыв, казалось, что "восьмидесятые" получили повреждения и замрут на месте, но тяжелые гусеничные машины продолжали движение.

В результате, как сообщается, наши штурмовики смогли ворваться в окопы и выполнить боевую задачу без потерь.