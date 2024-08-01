В зоне специальной военной операции убит американский наемник, 34-летний сержант Круз Майкл Брайан, который раньше служил в Нацгвардии штата Орегон. Об этом в четверг, 1 августа, сообщил портал Prineville Review со ссылкой на его товарищей и родственников.

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Отмечается, что американец был уволен из армии в мае спустя 14 лет службы. После этого он отправился на Украину, где 15 июля был ликвидирован во время боев.

— По словам источников, близких к нему, Брайан, ранее служивший в 41-й пехотной бригаде Орегона, принимал участие в боевых действиях в Ираке и Афганистане, — говорится в публикации на портале.



По предварительным данным, он погиб во время артобстрела.

Колумбийские военные, участвующие в конфликте на Украине на стороне ВСУ, напали на украинских бойцов. После этого стало известно, что украинские военные, которые провели десять дней на позициях без еды и воды, оказались брошены своими колумбийскими наемниками и попали в плен.

До этого заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что потери ВСУ превысили 700 тысяч человек. По его словам, «это беспрецедентно».