Пленный рассказал о нежелании украинских новобранцев обучаться

Украинские новобранцы не хотят обучаться медицинской подготовке, а боевых медиков не хватает. О такой ситуации на артемовском направлении рассказал пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Альберт Григорович, передает ТАСС.

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«С хорошо обученными боевыми медиками у нас очень тяжело. (…) В последнее время запретили выдавать бойцам гемостатики, потому что потом очень много проблем. (…) Во время инструктажей, как этим пользоваться, бойцы забивают и потом неправильно пользуются», — сказал он.



Григорович отметил, что проводил инструктаж по огневой и медицинской подготовке для новобранцев. Многие из них не проявляли интереса к тактической медицине, добавил пленный. По его словам, военные ВСУ считали, что им не нужно обучаться, а некоторые говорили, что все умеют.

Ранее Григорович заявил, что украинский командир бросил своих пехотинцев во время попытки штурма российских позиций в Донецкой народной республике. Как он утверждал, в его подразделении сложились доверительные отношения между бойцами. При этом один из офицеров вел себя вызывающе, а затем покинул взвод и отказался идти на штурм.