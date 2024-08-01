Российская армия к осени может освободить четыре города в Донбассе. Об этом заявил первый министр госбезопасности ДНР, полковник запаса ФСБ Андрей Пинчук, пишет «Царьград».

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Согласно информации, которую озвучил Андрей Пинчук, планируется освободить Торецк, Покровск, Красногоровку и Часов Яр.

При этом бои в Часовом Яре идут уже давно, российские войска планомерно выдавливают Вооруженные силы Украины (ВСУ) из жилой постройки. А в Торецке военная операция только начинается.

«Кроме того, о движении русской армии к Покровску говорят все сводки с фронтов. Движение это довольно быстрое, а сам город считается логистическим центром ВСУ», - отмечает издание.



Пинчук также назвал распространяемую информацию о якобы невозможности использования F-16 на передовой «дымовой завесой» над готовящимся наступлением ВСУ. По его данным, уже завершается слаживание и подготовка новых бригад из числа мобилизованных и довооружение войск.

«Цель - оперативно-тактический прорыв с последующими переговорами с благоприятной позиции», - уверен Андрей Пинчук.



Инсайдеры в свою очередь говорят о том, что вероятной целью украинских военных может стать Запорожская АЭС, которая особенно нужна киевским властям в свете предстоящей зимы и ожидаемого энергетического кризиса.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что первая «небольшая» партия истребителей F-16 уже прибыла на Украину. Через некоторое время британская газета Telegraph заявила о том, что украинские летчики совершили первые вылеты на F-16 — они использовались в качестве ПВО.

В свою очередь главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский в интервью западным СМИ отмечал, что украинское командование намерено использовать F-16 для укрепления противовоздушной обороны страны и более эффективной работы против российских крылатых ракет. Однако, по его словам, истребители будут находиться «в 40 км или более» от линии соприкосновения войск, чтобы их не сбили российские военные.