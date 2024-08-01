США собираются направить атомную подлодку к КНР

США намерены модернизировать собственный подводный флот, расположенный в западной части Тихого океана, и отправить одну из подлодок ближе к Китаю. Об этом пишет Newsweek.

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Американское Минобороны приняло такое решение на фоне быстрого наращивания военно-морского потенциала Китая. Кроме того, имели значение и операции Пекина на водах вдали от собственных берегов. Предположительно, «сдерживать» КНР направят атомную подлодку USS «Миннесота» класса «Вирджиния». Она оснащена крылатыми ракетами быстрого реагирования. Судно будет располагаться в порте Гуам.

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Ранее Военно-морские силы (ВМС) США получили на вооружение первую из шести беспилотных подлодок Orca, что переводится как «Косатка». Они созданы на основе прототипа беспилотной лодки Boeing Echo Voyager, который разработали в рамках программы Extra Large Unmanned Undersea Vehicle. Новая субмарина предназначена для выполнения опасных миссий в удалении от дружественных американским войскам портов.