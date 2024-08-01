Переданные странами Запада Украине танки Abrams не могут противостоять огню российской армии, основным средством их уничтожения стала российская высокоточная артиллерия. Об этом пишет американский журнал Military Watch.

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"Высокоточная артиллерия была основным источником подтвержденных уничтожений танков Abrams в последние месяцы", - говорится в сообщении издания.



Журнал напоминает, что американские СМИ говорят недовольстве среди украинских военных эффективностью танков. Они ссылаются как на технические проблемы, включая уязвимость электронных компонентов к конденсации, так и на их неспособность противостоять огню ВС РФ.

До этого сообщалось, что российские военные уничтожили американский танк Abrams Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Авдеевском направлении с помощью самоходной артиллерийской установки (САУ) 2С19 "Мста-С" и высокоточного боеприпаса "Краснополь".