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Минобороны отчиталось об уничтожении трех пусковых установок Patriot в зоне СВО

Российские военные поразили за минувшие сутки три пусковые установки зенитного ракетного комплекса Patriot. Об этом сообщило Минобороны в свежей сводке. Российская газета

Выявленные цели были поражены дальнобойным оружием — авиацией, беспилотниками и ракетами, пояснили в военном ведомстве. Lenta.ru

Кроме того, российская армия уничтожила пункт управления БПЛА, железнодорожные эшелоны с личным составом, а также скопления живой силы и военной техники ВСУ в 147 районах. Вместе с этим средства ПВО РФ в течение суток сбили ракета ATACMS, 14 снарядов HIMARS и 61 беспилотник. News.ru

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