В США рассказали о проблемах с F-16 на Украине

Западные страны не могут передать Киеву нужное количество истребителей F-16 из-за острой нехватки пилотов на Украине. Об этом сообщает американское издание New York Post.

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«В данный момент недостаток украинских пилотов ограничивает количество F-16, которые могут быть отправлены на Украину», – передает газета, ссылаясь на свои источники.



Как пишет издание, несмотря на то, что западные страны своевременно передали истребители, возникает вопрос: смогут ли украинские летчики взять их на вооружение, или им потребуется дополнительная подготовка.

В публикации упоминается, что ряд западных политиков высказывал сомнения по поводу способности F-16 изменить ход конфликта.

Тем временем, стало известно, что первая партия F-16, произведенных в США, прибыла на Украину. Однако официальные представители как Киева, так и Вашингтона не подтвердили и не опровергли эту информацию.