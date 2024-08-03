Группировка войск «Юг» отразила атаку бригады ВСУ

Подразделения группировки войск "Юг" в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине успешно отразили контратаку 5-й штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

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"Подразделения группировки войск "Юг" успешно отразили контратаку 5-й штурмовой бригады (ВСУ). В результате активных действий заняли более выгодные рубежи и позиции и нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 54-й механизированных бригад ВСУ в районах Переездного, Верхнекаменского и Константиновки", - сказал он.



ВСУ в зоне группировки "Юг" в ДНР потеряли до 710 военных и танк Leopard

По его словам, ранеными и убитыми ВСУ потеряли до 420 военнослужащих.

Артиллерией и барражирующими боеприпасами поражены бронетранспортер М113, два автомобиля, станция контрбатарейной борьбы и два полевых склада боеприпасов.

В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены 155-мм буксируемая гаубица FH-70, гаубица М777, четыре 152-мм орудия Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30, два 105-мм орудия М119, 105-мм гаубица и пушка "Рапира".