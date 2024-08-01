Боевик нацбата ВСУ "Айдар" (террористическая организация, запрещена в РФ) публикует панические сообщения о наступлении ВС РФ на Покровском направлении.

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"Сегодня апокалипсис. Тьма русских прет во все лесополки, жгут много нашей техники - среди них "Брэдли", танки, легковые автомобили" - пишет украинский военный.



Затем он, как водится, просит денег, хотя непонятно, как с их помощью можно помешать русским наступать или жечь американские БМП.

Штурмовые отряды группировки "Отважные" освободили Тимофеевку и зашли на окраины Желанного, пишет канал "Военкоры Русской Весны". ВС РФ продвинулись на юг вдоль реки Волчья, охватывая Желанное с мощным узлом обороны ВСУ с юга.

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Также поступает информация о заходе наших войск в село Ивановка несколькими километрами севернее, добавляет Шепот фронта. То есть армия России придерживается прежней тактики: зачищает опорные пункты по флангам и движется на Покровск вдоль железнодорожной линии, проложенной по господствующим над местностью высотам.

Бойцы ВСУ жалуются, что вокруг железнодорожной насыпи есть масса проходов и укрытий, позволяющих ВС РФ накапливать силы для новых атак.