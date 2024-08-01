F-16 заметили на Украине: что известно, где видели, что это значит для СВО

В небе над Украиной впервые заметили истребители F-16. Что известно о поставках американских самолетов Киеву, где их видели, они уже выполняют боевые задачи, что это значит для СВО?

Что известно о поставках F-16 на Украину

31 июля издание The Times сообщило, что Украина получила первые шесть истребителей F-16 от Нидерландов. По данным СМИ, в скором времени Киев получит еще одну партию самолетов от Дании.

«Шесть истребителей были поставлены на Украину из Нидерландов», — говорится в статье.



Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк подчеркнул, что Киев не собирается официально подтверждать поступление истребителей F-16. Он объяснил это тем, что в вопросе о поставках «туман войны» будет «очень кстати», потому что от этого зависит вопрос выживания страны.

«Мы никак не будем это комментировать, потому что для нас это фактор выживания, то есть это авиационный компонент, и говорить, есть он у нас или нет, это в наше время не нужно», — заявил Подоляк.



Где на Украине заметили F-16

Telegram-канал «Военный обозреватель» сообщил, что днем 31 июля в небе над Львовом на западе Украины был замечен один из переданных Киеву американских истребителей F-16. На опубликованной каналом фотографии можно увидеть пролетающий над городом самолет.

Снимок распространили многие Telegram-каналы и военкоры. Военный корреспондент Александр Коц отметил, что если кадры правдивые, то «сезон охоты на крупную дичь можно считать открытым».

Политолог Юрий Баранчик опубликовал видео пролета F-16 со ссылкой на украинские СМИ. Уточняется, что самолеты уже выполняют боевые задачи.

«Украинские СМИ публикуют кадры о якобы поставленных Западом F-16 на Украину. Представляя кадры как украинское небо. Кроме того, сообщают, что истребители защищают небо, как ПВО», — написал он.



Что появление F-16 на Украине значит для СВО

Герой России Юрий Нимченко заявил, что F-16 могут доставить хлопот на какое-то время, однако не изменят ситуацию на Украине в корне.

«Вы же помните, как нас пугали HIMARS, но сейчас наша ПВО эффективно по ним работает», — приводит его слова РИА Новости.



Капитан 1-го ранга запаса Сергей Горбачев призвал отнестись к ситуации серьезно. Вместе с тем он подчеркнул, что перелома в ходе СВО F-16 не достигнут, хотя и доставят много неприятностей.

«Дюжиной самолетов, которые хаотично летают над территорией страны, ход войны изменить нельзя. Этих 12 самолетов недостаточно, чтобы напугать русских», — заявил французский военный эксперт Ксавье Тительман.



Военный обозреватель полковник в отставке Виктор Литовкин в разговоре с NEWS.ru заявил, что поставленные на Украину истребители F-16 не имеют преимущества перед российскими самолетами.

«Очередная мишень будет для наших летчиков, и все. <...> Никакого преимущества эти самолеты не дают им. Они уступают нашим истребителям Су-30, Су-35 по многим параметрам, но в первую очередь F-16 медленнее, на борт он берет меньше вооружения, и его антенна видит не так далеко, как у наших истребителей», — заявил эксперт.



Он добавил, что для F-16 нужен очень хорошо оборудованный аэродром, чего на Украине просто нет. Кроме того, требуются специалисты для обслуживания машин со знанием английского технического языка. По словам Литовкина, украинских летчиков, которые смогут освоить данный самолет, тоже немного.