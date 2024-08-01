МО показало кадры удара «Аллигатора» по солдатам и опорникам ВСУ

Экипаж российского вертолета Ка-52М «Аллигатор» успешно поразил подразделения Вооруженных сил Украины в зоне проведения спецоперации, сообщает пресс-служба Минобороны России. Ведомство опубликовало видео с работой боевых летчиков.

Экипаж Ка-52М ВКС России нанес удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорному пункту и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск «Восток». После применения авиационных средств поражения экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на аэродром вылета, — отметили в Минобороны.



Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российский экипаж вертолета Ка-52М успешно поразил опорный пункт ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Восток». По данным ведомства, боевая задача была выполнена с применением ракет С-8 и «Вихрь».

До этого военный корреспондент Андрей Руденко передавал, что бойцы ВС РФ поразили самоходную артиллерийскую установку Caesar Вооруженных сил Украины, опубликовав соответствующее видео. Судя по кадрам, технику пытались спрятать в лесополосе, но российская армия быстро нашла ее и атаковала. Минобороны России эту информацию не комментировало.