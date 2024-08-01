Город Красногоровка в Донецкой Народной Республике почти взят российскими силами, сообщил политолог Сергей Марков. В своем Telegram-канале он объяснил два важных значения перехода населенного пункта под контроль РФ.

В первую очередь Красногоровка является самой близкой точкой для обсстью единой агломерации административного центра ДНР.трела центра Донецка, рассказал эксперт. Населенный пункт находится на таком же расстоянии до него, как Марьинка, которая является ча

И поэтому после взятия Красногоровки обстрелы Донецка должны, по идее, сократиться. А это очень важная для руководства России задача — обезопасить население огромного Донецка от ежедневных обстрелов из артиллерии. А РСЗО дороже стрелять, поэтому меньше, — объяснил Марков.



Также Красногоровка, по его словам, стала последним укрепрайоном ВСУ, построенным до начала российской спецоперации. Его возведение заняло несколько лет и затратило большое количество ресурсов. Однако у Киева теперь остаются только отстроенные в спешке новые позиции.

Они слабее по определению. Поэтому брать новые укрепрайоны ВСУ должно быть полегче, — резюмировал Марков.



Ранее политолог отметил, что украинские власти для пополнения вооруженных сил личным составом отлавливают мужчин, как собак. Для этого президент страны Владимир Зеленский использует около 100 тысяч сотрудников военкоматов.