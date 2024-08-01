Ликвидация еще одного лидера ХАМАС попала на видео

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) совместно с израильской службой разведки ISA опубликовала официальное заявление и кадры ликвидации лидера боевого крыла ХАМАС Мухаммеда Дейфа. Видео доступно в Telegram-канале пресс-службы ЦАХАЛ.

«Армия обороны Израиля сообщает, что 13 июля 2024 года истребители ЦАХАЛ нанесли удары в районе Хан-Юниса. После разведывательной оценки обстановки подтвердилось, что Мухаммед Дейф был ликвидирован при авиаударе», — говорится в сообщении.

