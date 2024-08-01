Ядерные учения РФ назвали ответом на появление F-16 на Украине

Третий этап учений нестратегических ядерных сил РФ стал ответом Москвы на передачу американских истребителей F-16 Украине. Такое мнение высказал бывший советник министра обороны в администрации экс-президента США Дональда Трампа, полковник в отставке Дуглас Макгрегор.

"Действие: первые произведенные в США [истребители] F-16 доставлены на Украину <...>. Ответ: Россия начинает третий этап учений нестратегических ядерных сил", - написал он в X (ранее Twitter).



31 июля агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что первая партия F-16 от стран НАТО уже доставлена на Украину. По его данным, количество истребителей "невелико". Источники агентства отметили, что пока не ясно, смогут ли украинские летчики, которые в течение последних месяцев тренировались на Западе, немедленно приступить к использованию боевых самолетов, или этот процесс займет больше времени.

Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что поставки Киеву новых вооружений, в том числе F-16, не изменят ситуацию на фронте, однако приведут к затягиванию конфликта. Он также отмечал, что эти истребители в случае их появления у ВС Украины будут гореть так же, как другая разрекламированная Западом военная техника.