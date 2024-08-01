В США объяснили, почему Украина не получит нужное ей количество F-16

Запад не имеет возможности передать большее количество американских истребителей F-16 в распоряжение ВСУ, поскольку Украина столкнулась с нехваткой пилотов. Об этом сообщает газета New York Post.

"Обучение представляло собой поэтапный процесс, который проводился в нескольких странах, и на данный момент украинских пилотов не хватает, что ограничивает количество F-16, которые можно фактически отправить в воюющую страну", - говорится в сообщении издания.



Подчеркивается, что США "хотят расширить возможности" для военнослужащих ВСУ, позволив украинским пилотам обучаться на американских базах в Соединенных Штатах.

Отмечалось, что вооруженные силы Украины (ВСУ) получили шесть истребителей F-16 от Нидерландов.

Киев получил первые F-16: как изменится ситуация на фронте

До этого глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис сообщил в соцсети X, что Украине поставили истребители F-16.

Вечером 31 июля советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что украинские власти не намерены официально подтверждать поступление с Запада истребителей F-16.