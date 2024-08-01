Снайперы армейского корпуса ВВО отработали технику скоростной стрельбы
На полигоне «Троицкий» снайперы мотострелкового подразделения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного на Сахалине отработали технику скоростной стрельбы.
В ходе занятий военнослужащие изучили технику скрытного передвижения с учетом рельефа местности и оборудования позиции для ведения огня, а также классификацию целей по важности с определением расстояния до них с использованием дневных и ночных приборов наблюдения и прицеливания.
Перед выстрелом военнослужащие учитывают все влияющие на стрельбу факторы: направление ветра, дистанцию до цели.
После поражения первоочередных целей, снайперская пара оперативно меняет огневую позицию и продолжает вести огонь. С помощью баллистических калькуляторов снайперы учатся готовить данные для стрельбы и поражать цели из снайперских винтовок
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