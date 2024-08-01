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Снайперы армейского корпуса ВВО отработали  технику скоростной стрельбы

На полигоне «Троицкий» снайперы мотострелкового подразделения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного на Сахалине отработали технику скоростной стрельбы.

Снайперы армейского корпуса ВВО отработали технику скоростной стрельбы
© Министерство обороны Российской Федерации

В ходе занятий военнослужащие изучили технику скрытного передвижения с учетом рельефа местности и оборудования позиции для ведения огня, а также классификацию целей по важности с определением расстояния до них с использованием дневных и ночных приборов наблюдения и прицеливания.

Перед выстрелом военнослужащие учитывают все влияющие на стрельбу факторы: направление ветра, дистанцию до цели.

После поражения первоочередных целей, снайперская пара оперативно меняет огневую позицию и продолжает вести огонь. С помощью баллистических калькуляторов снайперы учатся готовить данные для стрельбы и поражать цели из снайперских винтовок

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