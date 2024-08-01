ВС РФ устроили засаду на F-16

Сразу после заявлений в СМИ о прибытии на Украину американских истребителей F-16 над аэродромом Миргород в Полтавской области появились русские беспилотники.

Несмотря на то, что этот аэродром регулярно подвергается ракетным обстрелом и число потерянных здесь ВСУ самолетов и вертолетов перевалило за десяток, у ВВС Украины, похоже, нет альтернативной площадки подскока близ линии фронта для дозаправки и перезарядки F-16.

Именно поэтому российские БПЛА заступили здесь на постоянное дежурство - благо ослабленная ПВО Украины не может этому воспрепятствовать.

"С высокой долей вероятности можно ожидать, что первый F-16 могут подловить именно здесь", - пишет Военная хроника.



Вечером 31 августа западные СМИ объявили, что Украина получила первую партию истребителей F-16 - шесть машин из Нидерландов. Пара истребителей успела совершить полет над Львовской областью.

В США объяснили, почему Украина не получит нужное ей количество F-16

Напомним, за первый уничтоженный американский самолет обещана премия 15 миллионов рублей. В околовоенных ресурсах гадают, кому она достанется: летчикам-истребителям, ракетчикам, зенитчикам, операторам БПЛА, либо F-16 убьет себя сам.