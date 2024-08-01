Эксперт раскритиковал закон о запрете смартфонов в зоне СВО

В России не нужен закон о наказании военных за использование смартфонов в зоне проведения спецоперации, считает военный эксперт Евгений Михайлов. Такой регламент установить невозможно - подобные решения остаются за командирами, объяснил он в беседе с 360.ru.

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После принятия закона о запрете на смартфоны в зоне СВО депутаты внесли в него правки и разрешили применять гаджеты для служебных целей. Эксперт назвал это ненужной паникой и дискредитацией своей работы.

"Понапридумывают, сделают скандал с этими гаджетами, и тут же они дают обратку, они сами себя дискредитируют. Регламент этот не установить нормально. Я думаю, что в полевых условиях командиры будут решать", - заявил Михайлов, призвав забрать у депутатов возможность разработки подобных инициатив.



Решать вопросы, связанные с действием военных в зоне боевых действий, должны профильные ведомства, а не Госдума, убежден Михайлов. Парламентарии, по его мнению, не знают ситуацию изнутри и не могут принимать эффективные решения в этой области. В частности, важно, что ситуация в зоне СВО меняется ежемесячно, появляется современное оружие, для которого необходимы гаджеты.

"Я считаю, что в итоге эти скандалы приведут к реформированию Думы. Здесь регламент невозможно прописать", — заключил специалист.



Напомним, по новому документу использование военными устройств с функцией фото- и видеосъемки, аудиозаписи, передачи геоданных в зоне СВО будет считаться грубым проступком, за который грозит дисциплинарный арест. Однако военкоры, депутаты и сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин раскритиковали инициативу, после чего стало известно о планах Госдумы пересмотреть постановление о принятии соответствующего закона.