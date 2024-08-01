Еще один регион увеличил единовременную выплату контрактникам

Власти еще одного российского региона — Белгородской области — увеличили единовременную выплату контрактникам до 800 тысяч рублей. Об этом сообщается на портале правительства региона.

Ранее выплата составляла 300 тысяч рублей, но после указа президента России Владимира Путина сумма выросла сразу на 500 тысяч.

Из 800 тысяч рублей 400 — федеральная часть, еще 400 тысяч — региональная.

«Решение (...) касается граждан, заключивших в период с 1 августа по 31 декабря 2024 года контракт с Министерством обороны РФ длительностью не менее года», — говорится на сайте правительства Белгородской области.



Ранее после указа президента до 500 тысяч рублей выплату бойцам СВО увеличили в Чувашии. В ряде регионов повышение размера выплат произошло раньше. Речь идет о Дагестане, Ростовской, Волгоградской и Челябинской областях. В Москве заключившие контракт граждане получат единовременно почти два миллиона рублей.