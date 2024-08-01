$86.11-0.2293.51+0.22
Почта

Еще один российский регион увеличил единовременную выплату контрактникам

Власти еще одного российского региона — Белгородской области — увеличили единовременную выплату контрактникам до 800 тысяч рублей. Об этом сообщается на портале правительства региона.

Еще один регион увеличил единовременную выплату контрактникам
© Lenta.ru

Ранее выплата составляла 300 тысяч рублей, но после указа президента России Владимира Путина сумма выросла сразу на 500 тысяч.

Из 800 тысяч рублей 400 — федеральная часть, еще 400 тысяч — региональная.

«Решение (...) касается граждан, заключивших в период с 1 августа по 31 декабря 2024 года контракт с Министерством обороны РФ длительностью не менее года», — говорится на сайте правительства Белгородской области.

Ранее после указа президента до 500 тысяч рублей выплату бойцам СВО увеличили в Чувашии. В ряде регионов повышение размера выплат произошло раньше. Речь идет о Дагестане, Ростовской, Волгоградской и Челябинской областях. В Москве заключившие контракт граждане получат единовременно почти два миллиона рублей.

Военные новости
Владимир Путин
Минобороны России