Киев получил первые F-16: как изменится ситуация на фронте

Накануне западные СМИ сообщили, что первые американские истребители F-16 уже переданы на Украину. Bloomberg отмечал, что их число «невелико», а собеседники агентства не смогли сказать, смогут ли украинские летчики начать их боевое применение. Рассказываем, что считают об этом военные эксперты.

Исполнительный директор института стран СНГ в Севастополе, капитан первого ранга запаса Сергей Горбачев призвал относиться к этой поставке серьезно. Как сообщает РИА Новости, он отметил, что F-16, как возможные носители дальнобойного, в том числе и ядерного оружия, представляют для России угрозу.

Он подчеркнул, что у истребителей есть девять точек подвески. Одновременно с этим Вашингтон решил, что истребители будут снабжаться широким спектром боеприпасов.

«Это не только ракеты, работающие в ближней зоне, в том числе ПВО, но и ракеты, которые могут достигать глубины нашей территории», - сказал Горбачев.



Он добавил, что порядка 50 истребителей, которые может получить Киев, это немалое количество. Кроме того, в случае начала их применения авиационные потери будут скрытно восполнять из запасов НАТО, в том числе и в личном составе. Вместе с тем эксперт уверен, что перелома в ходе СВО они не дадут, хоть и доставят «много неприятностей».

Герой России, кандидат в сенаторы от Крыма Юрий Нимченко в интервью РИА Новости заявил, что поставки F-16 не смогут в корне изменить ситуацию на фронте, хоть и доставят «хлопот на какое-то время».

«Вы же помните, как нас пугали HIMARS, но сейчас наше ПВО эффективно по ним работает. Думаю, точно так же будет и с самолетами», — сказал он.



Отставной пилот ВВС Франции Ксавье Тительман в эфире LCI заявлял, что переданные истребители разделят на два условных флота. Теми, что были отправлены из Нидерландов, можно наносить удары по территории РФ. Бельгийскими этого делать нельзя.

Назван срок первого применения F-16 Украиной

«Сложность будет состоять в том, что у Украины будет буквально два флота. Часть этих самолетов будет вынуждена наносить удары только по линии фронта», — заявил эксперт.



Тительман подчеркнул, что «дюжиной самолетов, которые хаотично летают над территорией страны», ход конфликта изменить нельзя. Отставной пилот считает, что их будет недостаточно, чтобы «напугать русских».