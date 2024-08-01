Назван срок первого применения F-16 Украиной

Украина может применить первые самолеты F-16 на поле боя через месяц после получения, считает военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал возможный срок начала эксплуатации этих истребителей.

«Вначале нужно будет разобраться с документацией. Я не уверен, что она на русском или украинском языке. Затем нужно провести тренировочные полеты, чтобы летчик почувствовал, привык к самолету, а затем использовать его в боевых условиях. Думаю, месяца будет достаточно» — Олег Глазунов, военный эксперт.



«Там всего прибыло не так много самолетов. Учитывая протяженность линии фронта, которая идет от Курской области и до Черного моря, это очень большая территория, большая протяженность линии фронта. Поэтому те самолеты, которые Киев получил, не создадут превосходства в воздухе для Украины, ситуации они особо не изменят. Они позволят Украине наносить удары по скоплению наших войск, но ситуацию они не изменят. Как было у нас превосходство в воздухе, так оно и останется», — сказал он.

Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев не будет официально подтверждать получение боевых американских самолетов F-16.

The Telegraph сообщил о первом боевом применении F-16 на Украине

31 июля агентство Bloomberg сообщило, что первая пария этих истребителей прибыла на территорию Украины от союзников. При этом сколько именно самолетов получил Киев, не уточняется.

По информации Politico, Дания, Норвегия, Нидерланды и Бельгия планируют отправить Киеву более 60 F-16 этим летом.