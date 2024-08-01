Оружие производства стран НАТО распределяется наиболее известным «распиаренным» частям Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал пленный украинский военнослужащий Альберт Григорович, передает ТАСС.

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«Я так скажу, что иностранную технику, оружие выдают не всем батальонам, не всем бригадам. В основном пропиаренным, как вот третья штурмовая. (...) Вот у них часто виднеется там М4А1, М16», — рассказал военный.



По его словам, в его подразделении было в основном советское вооружение, включая РПГ-7 и РПГ-18 «Муха», противотанковые же ракетные комплекты Javelin на вооружении в бригаде не было.

Ранее другой пленный солдат ВСУ Виталий Поплавский рассказал как колумбийские наемники бросили на позициях украинских солдат. По его словам, украинские военные провели на позициях без еды и воды десять дней. 28 июля они сдались в плен военнослужащим армии России.