Депутат украинского парламента Марьяна Безуглая заявила, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не готовы к обороне в районе Торецка, который находится на подконтрольной территории Донецкой народной республики (ДНР). Об этом парламентарий написала в своем Telegram-канале.

"На днях побывала непосредственно в Торецке. Город к обороне не готов, фортификаций внутри нет совсем. Вокруг Торецка отдельные несистемные фортификации", - написала Безуглая.



Накануне офицер Вооруженных сил Украины с позывным Алекс рассказал, что российская армия продвинулась в сторону города Константиновки. По словам бойца ВСУ, этот участок фронта остается тяжелой, кроме того, крайне напряженной для украинской армии является и ситуация на Торецком направлении. По его словам, бои идут в пределах Торецка.

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В тот же день немецкий журналист Кристоф Ваннер сообщил, что бойцы ВСУ, которые принимают участие в боевых действиях в Донбассе, оказались в критической ситуации.