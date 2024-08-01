Как убийство Хании отразится на контигенте США на Ближнем Востоке

Американские силы на Ближнем Востоке, а также израильская армия могут оказаться под угрозой "репрессий" со стороны Ирана после известия об операции против главы политбюро движения ХАМАС Исмаила Хании. Об этом пишет американская газета Wall Street Journal.

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"Еще более тревожным для США было то, что… (ликвидация Хании и высокопоставленного чиновника "Хезболлы" Фуада Шукра - прим. ред.) грозили спровоцировать новые и более суровые репрессии против Израиля и, возможно, американских сил в регионе со стороны Ирана и его прокси", - говорится в сообщении издания.



Вечером 30 июля военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по южному пригороду Бейрута, где, как утверждают в ЦАХАЛ, был один из командиров вооруженных формирований "Хезболлы". По данным СМИ, было слышно три мощных взрыва в районе Харет Хрейк — ракеты разорвались рядом с больницей Бахман.

В Израиле Шукра называют военным советником лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы и считают его вторым по значимости руководителем движения.

Хания был ликвидирован в Тегеране ранним утром 31 июля в результате израильского налета. В столице Ирана он участвовал в церемонии инаугурации избранного президента Масуда Пезешкиана. Согласно заявлению Корпуса стражей исламской революции (КСИР), Хания и один из его телохранителей погибли после того, как их тегеранская резиденция подверглась нападению.