Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис сообщил в соцсети X, что Украине поставили истребители F-16.

«Еще одна невозможная вещь оказалась вполне возможной», — написал он.



До этого стало известно, что ВСУ получили шесть истребителей F-16 от Нидерландов.

Вечером 31 июля советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что украинские власти не намерены официально подтверждать поступление с Запада истребителей F-16.

В небе над Украиной засняли первый истребитель F-16

The Daily Telegraph писал, что Вооруженные силы Украины уже задействовали истребители F-16 как средство противовоздушной обороны (ПВО).

В мае глава МИД Литвы призвал разрешить ВСУ бить по территории России.